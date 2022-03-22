  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan son dakika açıklamasına göre, gemi arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

İskenderun'dan Kocaeli'ye seyreden 110 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı. Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Kepez açıklarında makine arızası yapan ve demirleyen İBRAHİM ŞİMŞEK isimli 110 metre boyundaki kuru yük gemisi için, TÜRKELİ Römorkörümüz bölgeye yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alındı."

Etiketler çanakkale boğaz gemi trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar ve Euro kurulan ''baraja'' dayandı; altın tutulamıyor!
Benzine bir zam daha! Zammın zammının zammı geliyor
İstanbul'da 5 katlı bina çöktü! Korku dolu anlar kamerada
Rus askeri ülkesini 10 bin dolara sattı
Beklenen tarih açıklandı; Yerli otomobil TOGG seri üretime geçiyor
Zeynep Bastık bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı: ''1987'den beri en sıcak Mart''
Bakan Nebati'den acı itiraf canlı yayında geldi
Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu
Ünlü ekonomist dolar kuru tahminini açıklayıp ''Allah milletin yardımcısı olsun'' dedi
Lafın gelişi değil gerçek: Kar gerçekten kapıya dayandı!