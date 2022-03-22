Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan son dakika açıklamasına göre, gemi arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
İskenderun'dan Kocaeli'ye seyreden 110 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı. Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.
GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İskenderun’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Kepez açıklarında makine arızası yapan ve demirleyen İBRAHİM ŞİMŞEK isimli 110 metre boyundaki kuru yük gemisi için, TÜRKELİ Römorkörümüz bölgeye yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alındı."
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