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Çanakkale’de 3 kardeş ile tartışan kıraathane işletmecisi katledildi

Çanakkale’de 3 kardeş ile tartışan kıraathane işletmecisi katledildi
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Çanakkale'de kıraathane işleten Alp A., üç kardeşle yaşadığı tartışmanın ardından göğsünden ve sol elinden bıçaklanarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Haziran’da saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, kıraathane işletmeciliği yapan Alp A. (24) ile 3 kardeş olan elektrikçi M.M. (29) ve M.M. (19), öğrenci M.M. (18) kardeşler arasında nedeni belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kıraathane işletmecisi Alp A., bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Alp A., sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelileri suç aleti bıçakla birlikte 29 Haziran gecesi saat 01.30’da yakaladı. Evli ve bir çocuk babası Alp A.’nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.M. (19) ile M.M. (18) serbest bırakılırken, M.M.’nin (29) adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Etiketler Çanakkale 3 kardeş kıraathane işletmeci
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