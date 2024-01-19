Canan Kaftancıoğlu eşinden boşandı

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandı.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandı. 8 Ocak'ta Adalar Adliyesi'nde görülen anlaşmalı boşanma davasıyla çiftin yollarının ayrıldığı ortaya çıktı.

Şu sıralar Antalya'da seçim çalışması yaptığı öğrenilen Canan Kaftancıoğlu, 23 yıllık eşinden boşanması ve hakkında çıkan diğer haberlerle ilgili bir açıklamada bulunarak "Boşanmamız dışındaki her şey uydurma" dedi.

"BOŞANMAMIZ DIŞINDA HER ŞEY UYDURMA"

Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Memleketin onca acı gündeminde kendi özelimizi gündem yapmayı ayıp saydık.

Ancak görünen ayıp kavramlarımız da farklı…

Haberde! geçen boşanmamız dışındaki her şeyin uydurma olduğunu söylememe bile gerek yok.

Bu arada Rocky hâlâ ikimizin de kıymetli evladı ve bundan sonra da bana Naki'den, Naki'ye de benden ulaşabilirsiniz daima:)"

"BIRAKMADIM YASAKLIYIM"

Kaftancıoğlu'nun il başkanlığı görevinden sonra ortalarda görünmemesi eski mesleği doktorluğa döndüğü yönünde iddialara neden olmuş, Kaftancıoğlu 1 ay önce yaptığı paylaşımla şu yanıtı vermişti:

"Saraydaki/ler sevinmesin çok. Bırakmadım yasaklıyım şimdilik:) Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde… Bu arada sosyal medyayı takip etmediğim için geriden geliyorum, laf etmeyin gençler:)"