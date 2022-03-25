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Canan Kaftancıoğlu koronavirüse yakalandı

Canan Kaftancıoğlu koronavirüse yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu koronavirüse yakalandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Antalya kampı öncesi yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Kaftancıoğlu parti kampının yapıldığı otelde karantinaya girdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Poyraz şu ifadeleri kullandı:

 "CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun Antalya kampı öncesi yaptırdığı Covid-19 testi sabah saatlerinde sonuçlanmış ve pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan Kaftancıoğlu parti kampının yapıldığı otelde karantinaya girmiştir."

 

Etiketler CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu koronavirüs pozitif
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