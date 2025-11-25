Canan Karatay'ın acı günü; yarım asırlık hayat arkadaşını kaybetti
Prof. Dr. Canan Karatay'ın 46 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay hayatını kaybetti.
Sağlıkla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren ünlü profesör Prof. Dr. Canan Karatay'ın 1979 yılında evlendiği Dr. Ali Başak Karatay yaşamını yitirdi.
Dr. Ali Başak Karatay'ın vefatına ilişkin Karatay ailesinden yapılan açıklamada, Dr. Ali Başak Karatay'ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.
1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ali Başak Karatay, ABD’nin New York kentinde bulunan özel araştırma üniversitesi Syracuse University’den mezun olduktan sonra Türkiye’ye dönerek onra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer almıştı.
Karatay son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.
