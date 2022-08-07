Canlı yayında kavga! Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek birbirine girdi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'in sözleri sonrası üzerine yürüdü...

TV100’de Pınar Ardor’un sunduğu Gündeme Dair programında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile televizyoncu Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi.

Programında diğer konuklarından Barış Yarkadaş’ın, Selahattin Demirtaş’ın adaletli bir şekilde yargılanmadığını ve Türkiye'de düzgün bir yargı sisteminin olmadığını söylemesine karşı çıkan Latif Şimşek, bağırarak, “Bu ülkenin Anayasası var, yargısı var, polisi var, hukuku var, bırakın bu işleri” diye çıkışınca Cemal Enginyurt sert bir şekilde karşılık verdi.

Şimşek’in “Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, “Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.

Şimşek’in Enginyurt’a yönelik sözleri devam edince ortalık bir anda karıştı. Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in üzerine yürüdü.

Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar hemen ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı.

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Yaşanan olayın ardından yayına yaklaşık 20 dakika ara verildi. Daha sonra program yeniden başladı.

Program sunucusu açılışta çok üzüntülü bir olayın yaşandığını belirterek, “Öncelikle TV yönetimi ve bütün ekip arkadaşlarımız bu olayı şiddetle kınıyoruz. Fikirler uyuşmayabilir. İnsanlar birbirileriyle anlaşamayabilirler. Ancak şiddete doğru yönelen ve size yansımayan kısmında biz daha da kötüsünü yaşadık stüdyoda. Şiddetle kınıyoruz. Bir kadın olarak da çok çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Bu arada Cemal Enginyurt’un koruması gözümüzün önünde Şimşek’i darbetti. Olayı şiddetle kınıyoruz ve bütün kamuoyundan özür diliyoruz” dedi.