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Çatalca'da trafik kazası: 2 pilot hayatını kaybetti

Çatalca'da trafik kazası: 2 pilot hayatını kaybetti
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Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybederken, diğer pilot ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

THY görevli Oğuzhan D., Ekin G. ve E.E, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı aynı araçta Çatalca istikametinde ilerliyordu. Bu sırada kaptan pilot E.E kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarptı.

Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan D. ve Ekin G. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan E.E ise hastaneye kaldırıldı.

Etiketler Çatalca trafik kaza
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