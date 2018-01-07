Çatıdan düşen ünlü iş adamına Beşiktaş bayrağıyla veda

Çatalca'da cuma günü fabrikasının çatısından düşerek yaşamını yitiren Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesi Adem Yılmaz (65) son yolculuğuna uğurlandı.

İş adamı Adem Yılmaz (65) Çatalca'daki fabrikanın çatısına çıktıktan bir süre sonra dengesini kaybederek düştü. Hızla hastaneye kaldırılan Yılmaz kurtarılmadı.

OĞLU ABD'DEYDİ

Yılmaz ailesi vefat haberinin ise bir süre duyulmamasını sağlamaya çalıştı. Bu durumun sebebi ise, oğlunun ABD'de bulunuyor olmasıydı. Aile, Yılmaz'ın oğlunun panik yaşamaması için ölüm haberinin bir süre bilinmemesini istedi.

"FABRİKASINDA GEZERKEN AYAK KAYINCA HAYATINI KAYBETTİ"

Üsküdar İlahiyat Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Adem Yılmaz’ın eşi Nur, kızı Ece ve oğlu Efe Yılmaz taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine iş ve spor dünyasının yanı sıra Yılmaz’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenazeye katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Üzüntülü bir kaza, kaza insanlar içindir. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bizimde ailemizin önemli bir parçasıydı. Beşiktaş Divan Kurulu üyemizdi. Genel kurul üyemizdi. Beşiktaş ile çok ilgisi alakası olan kardeşimizdi. Arkadaşımızdı, benim de ağabeyimdi. Allah rahmet eylesin. Kaza fabrikasında gezerken orada bir ayak kayması herhalde yere düşmüş böyle bir kazayla kaybettik kendisini" dedi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazında Adem Yılmaz’ın eşi ve kızı da saf tuttu. Cenaze namazının ardından Adem Yılmaz Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.



