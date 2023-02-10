Celal Şengör’den bu ifadeyi Erdoğan için kullandı

Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden iki gün sonra Hatay’da yaptığı açıklamada sarf ettiği “şerefsizlik” sözlerine "Tenkit edene şerefsiz diyor" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden iki gün sonra Hatay’a gelerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilere yanıt vererek ‘Haysiyetsiz’, ‘Namussuz’, ‘Şerefsiz’ gibi ifadeler kullandı. Erdoğan, “Şu an itibarıyla Hatay’ımızda asker, polis, jandarma toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler, kampanya yaparak ‘Hatay’da biz asker, jandarma, polis göremedik’ gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız” dedi.

FOX TV’ye konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden iki gün sonra Hatay’da yaptığı açıklamada sarf ettiği “şerefsiz” sözlerine tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü Prof. Dr. Celal Şengör “Devlet Başkanı çıkıyor, kendisini tenkit (eleştiri) edene şerefsiz diyor. Halbuki tenkit edene teşekkür etmesi lazım. Bu anlayış henüz bize gelmedi” dedi.