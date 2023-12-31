Celal Şengör'den Şener Üşümezsoy'a olay sözler

Prof. Dr. Celal Şengör, ''İstanbul’da büyük deprem olmayacak'' açıklamasıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u eleştirdi. Şengör, ''Bu zır cahillik. Bakıyorsun adamın o konuda çalışması var mı yok'' dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör, Fatih Altaylı’nın Youtube üzerinden yaptığı ‘Teke Tek Bilim’ programının konuğu oldu. Şengör’ün programda Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

Şengör, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a deprem ile ilgili soru soran gazetecilerin “cahil” olduğunu belirterek, “Şener Üşümezsoy’a depremi soran gazeteci cahildir. Onun depremle ilgili hakemli dergide çıkmış 1 tane makalesi var mı? Yok. Niye soruyorsun?” ifadelerini kullandı.

“SÖZLERİ ZIR CAHİLLİK”

Fatih Altaylı’nın Şener Üşümezsoy’un sözlerini hatırlatarak, “Sürekli olarak deprem olmayacak merak etmeyin demesini açıkçası kendi adıma sorumsuzca buluyorum” demesi üzerine Şengör, “Cahilane bir laf kusura bakma sen kibarca sorumsuzca dedin ama bu zır cahillik. Bakıyorsun adamın o konuda çalışması var mı yok. Saçma sapan şeyler” diye konuştu.

“NACİ GÖRÜR’ÜN TEK DERDİ İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMAK”

Ayrıca Prof. Dr. Naci Görür ile ilgili de açıklamada bulunan Celal Şengör, “Naci’nin deprem ile bir alakası yok fakat hızla öğrendi. Şimdi ise yırtınıyor. Naci’nin bir tek derdi var; İstanbul’u depreme hazırlamak” dedi.

Naci Görür

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. 1969 yılında Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1991'de profesör unvanı aldı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına, 2013 yılında Show TV'nin 'Ben Buradan Atlarım' yarışmasına katıldı.

Bir dönem MTA'da çalıştı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yaptı.