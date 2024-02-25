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Celal Şengör'ün ''Karadeniz patlayacak'' uyarısına tepki: ''Saçmalıyor''

Celal Şengör'ün ''Karadeniz patlayacak'' uyarısına tepki: ''Saçmalıyor''
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Prof. Dr. Celal Şengör'ün ''Karadeniz patlayacak sonunda'' sözlerine itiraz eden Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, ''Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor'' dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, 27 Tem 2023'te, KAFA TV Youtube kanalındaki açıklamasında "Karadeniz patlayacak sonunda. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda. Karadeniz'in 60 kilometre çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Celal Şengör'ün bu sözleri tartışma konusu oldu. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in patlayacağı falan yok merak etmeyin. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece. Bilim insanlarında ilerleyen yaşlarda çok görülen bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Altın madeniyle ilgili sözleri tartışılmıştı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı. Prof. Dr. Celal Şengör’ün daha önce altın madenine karşı çıkanlara ‘zır cahil’ dediği sözleri tekrar gündem oldu. Şengör, altın madenine karşı çıkanlara ilişkin, “Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir? Bunu tespit edeceğiz. Bu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız rahatsız olanlar zırcahil. Niye rahatsız olduğunu bile bilmiyor” demişti.

 

Etiketler Celal Şengör karadeniz prof. dr. Hakan Kutoğlu
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