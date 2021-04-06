Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz'den Bahçeli'ye 'çürük' tepkisi
Mavi Vatan'ın isim babası Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "çürük" sözüne sert bir tepki gösterdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında 104 emekli amiralin imza attığı bildiriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında "104'lükler büyük bir suç işlemiştir, bu suç cezasız kalamaz. Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz?" ifadelerini kullandı.
Bildiride imzası bulunan emekli amiraller arasında yer alan Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz, Bahçeli'nin bu sözlerine tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Rengin Gürdeniz, şunları kaydetti:
"#mavivatan ı bu çürüklerle nasıl savunacağız demiş @dbdevletbahceli
kullandığınız terimi bile o çürük dediğiniz insanlardan biri yarattı #cemgürdeniz"
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