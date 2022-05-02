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Cem Küçük'ten Osman Kavala için dikkat çeken açıklama

Cem Küçük'ten Osman Kavala için dikkat çeken açıklama

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Osman Cem Küçük, "Ben yıllarca FETÖ'yle ilgili binlerce araştırma yaptım. Hiçbir dosyada Kavala'nın adına denk gelmedim FETÖ'yle ilgili" dedi.

Gezi Parkı Davası kapsamında iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, davadaki diğer isimler Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verildi.

Habertürk canlı yayında konuşan iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala'yla ilgili "Ben yıllarca FETÖ'yle ilgili binlerce araştırma yaptım. Hiçbir dosyada Kavala'nın adına denk gelmedim FETÖ'yle ilgili. Uydurma olduğunu düşünüyorum" dedi.

 ''CEZANIN AĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

"Gezi seçilmiş meşru hükümeti çalışamaz işlemez hale getirmek için yapıldı. Gezi bir darbe girişimidir. Net böyledir. AK Parti bu işten haklı çıkmıştır" diyen Küçük, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ise ağır olduğunu söyledi.

''UYDURMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Küçük, "15 Temmuz'u yapanlara da ağırlaştırılmış müebbet verildi. Osman Kavala'ya da aynısı verildi. Kavala'nın masum olduğunu düşünmüyorum. Bu cezanın ağır olduğunu düşünüyorum. Başka bir suçtan olduğu iddia edilip 15 Temmuz eklendi. Ben yıllarca FETÖ'yle ilgili binlerce araştırma yaptım. Hiçbir dosyada Kavala'nın adına denk gelmedim FETÖ'yle ilgili. Uydurma olduğunu düşünüyorum. Casusluktan beraat etti" diye konuştu.
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Etiketler cem küçük osman kavala ak parti habertürk canlı yayın
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