Cem Yılmaz 'kamu spotu için para aldı' iddiasına böyle yanıt verdi: Gerçekten...

Aşı olmaya teşvik için kamera karşısına geçen Şener Şen, Ezgi Mola ve Haluk Bilginer'in ardından Cem Yılmaz da Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda rol alırken hakkında çıkan iddialara isyan etti.

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sanatçılar Şener Şen, Ezgi Mola ve Haluk Bilginer'in yer aldığı kamu spotları hazırlandı. Ünlü isimler, sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşulabilmesi için normal hayata geri dönülebilmesi için aşı çağrısında bulundu.

Son olarak aşıyı teşvik için kamera karşısına geçen isimlerden biri de komedyen Cem Yılmaz oldu. Yılmaz, yer aldığı ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan kamu spotunu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.



Halka aşı çağrısında bulunan Cem Yılmaz "Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama yüzünüzü güldürecek. Corona virüsünün şakası yok ama çaresi var. Sağlıklı günlerimize hemen dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN APTAL OLMAK GEREKİR"

Paylaşımın ardından Yılmaz'a 'video için para aldı' yorumları yapıldı. Ünlü komedyen, gelen yorumlara isyan etti. Eleştirilere, yine Twitter'dan yanıt veren Yılmaz, "Aşı kampanyasına katkı vermemizi isteyen Sağlık Bakanlığı'na tesekkür ederim. :)) Bu destek için “para” aldığımızı düşünmek için gercekten aptal olmak gerekir. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.