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Cem Yılmaz'ın fuhuş operasyonu yorumu olay oldu

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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerden birinin fotoğrafını paylaşarak yaptığı yorum ise gündem oldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden ilan verip fuhşa aracılık yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi.

Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya'da, eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, 'Fuhşa aracılık' suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyona dair görüntülerden birini kendi sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz'ın yorumu ise dikkat çekti.

 

Operasyonun görüntülerinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyen ''Çok “az” kişi yakalanmış gibi ama! Uykucu ya şaşırdım' Beni üzdü… İnşallah yalandır.'' yorumunu yaptı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerden birinin fotoğrafını paylaşarak yaptığı yorum ise gündem oldu.

Etiketler fuhuş gözaltı operasyon cem yılmaz paylaşım fuhuş operasyonu
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