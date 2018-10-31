Sayısal Loto açıklandı ! İşte kazandıran numaralar...
Sayısal Loto açıklandı ! İşte kazandıran numaralar...
Binlerce kişi ihraç edilmişti... O KHK kabul edildi
Binlerce kişi ihraç edilmişti... O KHK kabul edildi
Cem Özer'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Cem Özer'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Vergi indirimi sonrası dolar ne kadar oldu ?
Vergi indirimi sonrası dolar ne kadar oldu ?
AK Parti'den donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama
AK Parti'den donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama
İndirimler sonrası 100 bin TL'lik aracın fiyatı ne kadar oldu ?
İndirimler sonrası 100 bin TL'lik aracın fiyatı ne kadar oldu ?
Kayyum atanan şirketlerin sayısı açıklandı !
Kayyum atanan şirketlerin sayısı açıklandı !
Vatandaşa kötü haber ! ''Çürüdü, fiyatı 10 kat artacak''
Vatandaşa kötü haber ! ''Çürüdü, fiyatı 10 kat artacak''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Ekim 2018 22:16

Cemal Kaşıkçı öldürülmeden önce Nusret'te ortaya çıktı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden 15 gün önce, Nusret'te yemek yediği ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı öldürülmeden önce Nusret'te ortaya çıktı
A+ A-

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoran Nusret’te yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı. Nusret’in Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’a şov yaptığı sırada gazeteci Kaşıkçı’nın da mekanda yer aldığı görüldü.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

17 Eylül’de ünlü Et restoran Nusret’in Beşiktaş’a transfer olan kaleci Loris Karius’a şov yaptığı sırada gazeteci Kaşıkçı’nın da mekanda yer aldığı görüldü.

Nusret’in kaleciye şov yaptığı ve fotoğraf çektirdiği sırada Cemal Kaşıkçı’nın da arkada yemek yediği anlar görüntülere yansıdı.

Başsavcılık: Cesedi parçalanarak yok edilmişBaşsavcılık: Cesedi parçalanarak yok edilmiş

 

Kaşıkçı'nın nişanlısı: ''Bu İslam'da kabul edilemez''Kaşıkçı'nın nişanlısı: ''Bu İslam'da kabul edilemez''

 

nusret , görüntü , cemal kaşıkçı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM