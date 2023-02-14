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Cenk Tosun enkazdan kurtulduktan sonra kendisinden forma isteyen Cavit'i ziyaret etti

Cenk Tosun enkazdan kurtulduktan sonra kendisinden forma isteyen Cavit'i ziyaret etti
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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, enkazdan kurtarıldıktan sonra kendisinden imzalı formasını isteyen Cavit ile tedavi gördüğü hastanede buluştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara destekler devam ediyor. Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, enkazdan çıkan küçük Cavit ile dün akşam telefondan görüntülü görüşmüş ve forma sözü vermişti.

Cenk ve eşi Ece Tosun, bugün ise Cavit'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İmzalı formasını da siyah-beyazlı küçük taraftara hediye eden milli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Cavit kardeşimle buluştuk" notunu düştü.

Etiketler Cenk Tosun cavit ziyaret
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