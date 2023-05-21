Cennet Koyu sessiz sedasız özel şirkete kiralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cennet Koyu'nun özel bir şirkete kiralandığı iddia edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu, iddialara göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Muğla Çevre Vakfı tarafından özel bir şirkete kiralandı.

Cumhuriyet'in haberine göre şirket, Cennet Koyu’nda projedeki tuvalet ve restoran gibi binalar için çalışmalara başladı. Bodrumlular, ücretsiz yararlanılabilen birkaç plajdan biri olan Cennet Koyu’nun iki seçim arasında kiralanmasına tepki gösterdi.

Çevrecilerin ve halkın özel şirkete peşkeş çekilmemesi için yıllardır mücadele ettiği, sık sık eylemler yaptığı ve turistik ilçede halkın denize girmek için gittiği, Cennet Koyu’nu korumak için ihbar ve şikâyette bulundular.

Cumhuriyet