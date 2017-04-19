Cesetler kıyıya getirildi

Akdeniz'de geçen hafta Cuma gününden bu yana karaya sağ salim çıkarılan göçmenlerin sayısı 3 bini bulurken, bazıları o kadar da şanslı değildi. Boğularak ölen göçmenler ceset torbalarıyla kıyıya taşındı, aralarında sekiz yaşındaki bir çocuk da var.

Akdeniz'de her gün ortalama 14 kişinin boğulduğu 2016 yılının ardından 2017'de de göçmenler ölüyor.

Geçen hafta Cuma gününden bu yana karaya sağ salim çıkarılan göçmenlerin sayısı 3 bini bulurken, bazıları o kadar da şanslı değildi.

Malta merkezli sivil toplum kuruluşu Deniz Mülteci Yardım İstasyonu (MOAS), Akdeniz'de yaşamını yitiren göçmenleri Phoenix isimli gemisiyle İtalya'nın Augusta limanına getirdi.

Reuters haber ajansı, çok sayıda cesedin arasında sekiz yaşındaki bir çocuğun da bulunduğunu bildiriyor.

Libya’dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerden en az 20'sinin öldüğü iki gün önce duyurulmuştu.

Türkiye-Yunanistan rotasının geçen yıldan bu yana büyük oranda kapatılmasıyla, çoğunluğu Afrika ve Orta Doğu'dan göçmenler Libya güzergahını kullanmaya başladı. 2016'da 5 bini aşkın göçmen Akdeniz'de boğularak can verdi.