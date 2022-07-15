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Çeşme yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Çeşme yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı.

İzmir Çeşme'deki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Bir sivil toplum kuruluşu tarafından Alaçatı Mahallesi'nde inşa ettirilen hayvan barınağında kaynak makinesiyle çalışırken yangının çıkmasına neden oldukları öne sürülen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda 13 Temmuz'da yangın çıkmış, geniş bir alana yayılan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı.

İzmir Valiliği, yangının, bir sivil toplum kuruluşu için hayvan barınağı inşası sırasında kullanılan kaynak makinesinin kıvılcımlarından çıktığının tespit edildiğini bildirmişti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla burada çalışan 7 işçi, gözaltına alınmıştı. İşçilerden 5'i, jandarmadaki işlemin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler çeşme serbest adli
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