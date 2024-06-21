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Çeşmeden akan çamurlu su isyan ettirdi

Çeşmeden akan çamurlu su isyan ettirdi
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Tekirdağ Kapaklı'da çeşmeden kirli su akmasına tepki gösteren vatandaşlar, ''Bu suyla ne yapılır'' diyerek isyan etti.

Her geçen gün artarak devam eden Kapaklı ilçesindeki su problemine Atatürk Mahallesi Müjde Sokak'ta yaşayan A.F. K. isimli vatandaş, "Bu suyla ne yapılır" diyerek tepki gösterdi. Mutfaktaki şebekeden akan suyu şişeye doldurarak, suyun kahverengi olduğunu gösteren A.F. K., musluktan metal kokusu geldiğini ifade etti.

"Banyo yaparken, abdest alırken midemiz bulanıyor"

Durumu TESKİ'ye bildirdiğini söyleyen A.F.K., "Geçen seneden bu yana suda sıkıntılarımız vardı ama bu sene daha da arttı. Bu gördüğünüz çeşmeden doldurduğunu su. Artı bir de musluklardan metal kokusu gelmekte. İnanın bu suyla banyo yaparken, abdest alırken midemiz bulanıyor. Artık sağlığımıza sorunlar oluşacak diye korkuyoruz. TESKİ'nin bu soruna çare bulmasını istiyoruz" dedi.

Tekirdağ Kapaklı'da çeşmeden kirli su akmasına tepki gösteren vatandaşlar, ''Bu suyla ne yapılır'' diyerek isyan etti.

 

İHA

Etiketler  Tekirdağ kapaklı Çeşme kirli su
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