Cezaevinde dünyaevine girecek olan Buğra Gökce'ye kötü haber

19 Mart operasyonuyla tutuklanan isimlerden İPA Başkanı Buğra Gökce eşi Filiz Kahveci ile yarın tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde evlenecek. Ancak Gökce'nin ailesinin nikah törenine katılma talebi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökçe yarın Filiz Kahveci ile dünya evine girecek.

Nikah töreni ise Buğra Gökce'nin 19 Mart İBB operasyonuyla tutuklanması nedeniyle Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde düzenlenecek. Ancak törene katılmak isteyen Gökce ailesinin resmi başvuruları reddedildi.

Gökçe ailesi oğullarının nikahında onun yanında olamayacak.

Gökçe ailesinin nikaha katılmasına izin çıkmaması tepkiye de neden oldu. Aile yarın saat 12.00’de Marmara Cezaevi önünde bulunacaklarını duyurarak, yaşanan bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.