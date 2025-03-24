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Cezaevindeki İmamoğlu'ndan ilk mesaj geldi! Gençlere bir uyarısı var

Cezaevindeki İmamoğlu'ndan ilk mesaj geldi! Gençlere bir uyarısı var
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden ilk mesajını gönderdi. Vatandaşları meydanlara davet eden İmamoğlu, gençlere ''Çatışmalardan uzak durun'' uyarısında bulundu.

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.  Tutuklama kararı sonrası kararlılık ve mücadele vurgusu yapan İmamoğlu, cezaevinden ilk mesajını yayımladı.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun, Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum.

Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti ve 23 Mart’ta CHP’li yol arkadaşlarım ile tüm vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı halk tarafından seçildi. Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz. Geleceği, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, birliği, beraberliği temsil ediyoruz. Cennet vatanın değerlerini, gelişmeyi, iyi eğitimi, aklı, bilimi, sanatı, sporu, kaliteli yaşamı temsil ediyoruz. Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız.

Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim.

Sevgili Gençler; Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür.

Ekrem İmamoğlu 24.03.2025 / Silivri"

1133 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1.133 kişinin gözaltına alındığını, 123 polisin yaralandığını açıkladı.

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Etiketler ekrem imamoğlu marmara cezaevi silivri cezaevi
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