Cezaevindeki İmamoğlu'ndan Saraçhane'de toplanacak vatandaşlara mesaj var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Saraçhane'de bu akşam düzenlenecek son eylemi cezaevinden izleyeceğini paylaştı.
19 Mart günü gözaltına alınan, 23 Mart'ta da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.
İmamoğlu şunları yazdı:
"Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim. 20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol