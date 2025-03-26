Cezaevindeki Ümit Özdağ'a ''izlenebilecek makul kanallar'' izni çıktı

Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Adalet Bakanı Tunç'a yaptığı "izlenebilecek makul kanallar" çağrısı karşılık buldu.

İki ayı aşkın süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Adalet Bakanı'na yaptığı TV kanalı çağrısında yeni gelişme yaşandı.

Özdağ cezaevinde TV kanalları arasında SÖZCÜ TV’nin olmadığını belirtirken, “Adalet Bakanı bir iyilik yapıp başta SÖZCÜ TV olmak üzere izlenebilecek makul kanalları da devreye sokar mı?” sorusunu yöneltmişti.

Bakan Yılmaz Tunç ise yaptığı çağrı sonrası izin kararı geldi. Özdağ konu hakkında Sözcü'ye konuştu. Özdağ, "SÖZCÜ TV için izin çıktı. İnşallah bağlanacak” şeklinde konuştu.