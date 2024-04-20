CHP asgari ücrete ''derhal'' zam istedi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, mevcut asgari ücretle bir haftayı bile geçirmenin imkansız olduğunu belirterek, iktidardan güncellemeyi derhal gündemine almasını istedi.

Son günlerde asgari ücret ve emeklilere ara zam yapılacağı iddiaları gündemdeydi.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, böyle bir zammın gündemde olmadığını açıklamıştı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Yücel, hükümetten asgari ücreti artırmayı gündemine almasını istedi:

“Emekliler, çalışanlar mağdur, gençler işsiz. Bir çözüm, bir adım, bir müjde bekliyorlar. Ama yapılan açıklama ortada. Mevcut asgari ücretle bir ay değil, bir haftayı geçirmek imkansız.

10 bin liralık emekli maaşıyla geçinme ihtimalini bile konuşmuyoruz. Bu ekonomik koşullarda asgari ücrete bir güncelleme yapılması iktidar tarafından derhal gündeme alınmalıdır.”