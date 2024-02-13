CHP başkan adayına çirkin protesto!

Yenişehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olan Sadi Aktaş'ın başkanlık yaptığı Ziraat Odası binasının önünde çirkin bir protesto gerçekleşti.

Yenişehir ilçesinde çiftçiler belediye başkanlığına adaylığını koyan Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'a dışkılı protesto düzenledi. Emekli olamamalarının sebebi olarak Aktaş'ın hatası olarak gören çiftçi grubu odanın bulunduğu sokağa ve resmi araca hayvan dışkısı boşalttılar.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı iken CHP Belediye Başkan adayı olan Sadi Aktaş’a tepki gösteren çiftçiler, “Bizim işimizi bitirsin ondan sonra gelsin. Gelip bir de köyümüzden oy istiyor. CHP’den aday olmuş” dediler. Çiftçiler açıklamanın ardından hayvan dışkısından olan organik gübre döktü.

Çiftçilerden Emin Serin, “Biz bugün eylem yapmak için geldik. Yenişehir Ziraat Odası'nın hatasından dolayı emekli olamıyoruz. 25 yıl Bağkur ödememize rağmen ziraat odası, kayıtları düzgün tutmadığı için emekli olamadık. Sadi Aktaş ziraat odasını bırakıp belediye başkanlığına soyunuyor. Bize geldi oy istemeye buradaki işi bitirsin öyle gelsin. Utanmadan köye gelip oy istiyor" dedi.

Bir diğer mağdur Halil Darçın ise kendileri gibi emekli olamayan 5 bin kişinin olduğunu belirterek, "Bir yıldır emekli olup para alacağımız yerde avukatlara para verip mahkemelerde sürünüyoruz. Para alamıyoruz. Emekli olamıyoruz" diye konuştu.