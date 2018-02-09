CHP havai fişeklerin yasaklanmasını istedi

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, havai fişek ve benzerlerinin yasaklanması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

CHP'li Demir, havai fişek türlerinin yapımında fare zehrinde bulunan baryumun kullanıldığını, nitrat ve odun karışımıyla yaydığı kimyasal içerikli tozların kanserojen etkisi bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

“Kimyasal içerikli bu tozlar insan sağlığına zarar vermektedir. İşitme kaybı, gürültü ve hava kirliliği meydana getirmesi nedeniyle kültürel ve tarihî eserlere zarar vermektedir. Havai fişeklerden ince tozlar diğer tozlara benzemez. Bu tozların etkisi yeterince bilinmemekle beraber solunum yoluyla alınması durumunda, astım veya bronşite neden olabilmektedir. Birçok zararı olan havai fişekler sonucu yaşamını yitiren çok sayıda insan bulunmaktadır.”