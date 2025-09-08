CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Geçici Kurul üyesi Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Binası'nın önüne geldiğinde su şişeli saldırıya uğradı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Geçici Kurul üyesi Gürsel Tekin, yaptığı açıklamanın ardından bugün il binasına geldi.

Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Tekin, gerginlik devam ederken CHP il binasının önüne gittiğinde su şişeli saldırıya uğradı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin'i Geçici Kurul Üyesi olarak atamış ve CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini geçici olarak Geçici Kurul’a devretmişti.

Gürsel Tekin'in bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini duyurmasının ardından Emniyet güçleri bir taraftan CHP'liler diğer taraftan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı abluka altına almıştı.

Çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, zaman zaman bina çevresinde toplananlara müdahalede bulunuldu. Gürsel Tekin, gerginlik devam ederken CHP il binasının önüne gitti.

Burada bir açıklama yapmak isteyen Gürsel Tekin'e konuşması sırasında su şişesi fırlatıldı.

Gürsel Tekin açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz, hatta daha ileri gidiyorum, o gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı birbirlerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım, yapmayın dedim, yarın yüz yüze bakacaksınız, ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki sorun 1,5 yıldır süren bir sorun, mahkeme koridorlarına düştü. Mahkeme bir karar aldı, şikayet edenler, taraflar CHP’liler, bizi öneren arkadaşlarımız CHP’liler. Biz kayyum falan değiliz, kayyum Esenyurt’ta, Şişli’de. İlk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildikçe bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz ne; şimdi gerek delegenin gerekse mevcut il başkanının, il yöneticilerimizin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce bertaraf etmek. Ama ne gariptir 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen sadece dedik ki ‘Baba ocağına giderken el ele, kol kola vererek bütün bu sorunları çözelim"

"İsterse kurşun atsınlar, hiçbir şey bizi engelleyemez hiç merak etmesinler"

Su fırlatılması hakkında konuşan Tekin, "Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar, hiçbir şey bizi engelleyemez hiç merak etmesinler. (Tepkiler) Partililer değildir kardeşim, CHP’lilerin bana tepkisi olmaz, kimlerin olduğunun hepsini biliyorum, hiç merak etmesinler. Tüm bu sorunların, sıkıntıların çözülmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti, ediyor. Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız, bir an önce partimizin uğramış olduğu, mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, biz bugüne kadar parti içinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Hiç kimse telaş etmesin, biz kayyum değiliz, belediyeleri gasp etmiş kayyum niteliğinde bir şey değiliz. Arkadaşlarımızın bu kudreti, bu heyecanını aslında Esenyurt'ta, Şişli’de kayyum gelirken görmek isterdim ama belli ki güçleri bize yetiyormuş, onlara da teşekkür ederim. En demokratik haklarını kullanabilirler. 6-7 gün öncede girebilirdik, girmedik. Arkadaşlarımızla sorunları çözelim arayışında olduk, bir an önce bu sorunu çözeceğiz. Arkadaşlarımın görevi; provokasyona gelmek değil, baba ocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Elbette önümüzdeki günlerde bizim de söyleyebilecek 2 tane kelamımız var. Tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hatta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildiler. Bütün bunları biliyoruz ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP’yi parçalamak isteyebilir çünkü hiçbir emekleri yok, bizim alın terimiz var. Biz CHP’nin birliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek için çok ciddi gayretler sarf edeceğiz. Yarın Özgür Özel ne zaman isterse otururuz, sorunların ne olduğunu hep beraber konuşur ve çözeriz" diye konuştu.

"Özel’den dönüş olmayınca Kılıçdaroğlu'na da gitme gereği duymadım"

Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğine yönelik Tekin, "Hayır hiç olmadı, basınımızın bir kesimi Allah iftiradan, yalandan insanları korusun, olmayan lafları olmuş gibi olmuş lafları olmamış gibi yaymanın ne kadar günah, aşağılıkça bir şey olduğunu altını çizerek söylemek istiyorum. Daha ilk günden itibaren Sayın Özgür Özel genel başkanıma ‘Sizi ziyarete gelmek istiyorum’ dedim, aynı gün gitmişken eski genel başkanım Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret edeyim dedim. Gerek Özel’in özel kalemine gerek Kılıçdaroğlu’nun özel kalemine not bıraktım, Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi bana döndü. Ben de ona dedim ki Özgür Özel’in programına göre geleceğim, Özel’den dönüş olmayınca Kılıçdaroğlu'na da gitme gereği duymadım. Şerefimle yemin ediyorum; şu bağıranların bir tanesi CHP’li değil. Yoğunluğun olmasının sebebi biz değiliz. Bundan dolayı biz 7-8 gündür söylüyoruz, baştan itibaren söyledik. Baba ocağına giderken sakin, yan yana duralım. Kol kola girelim. Sorunların, sıkıntıların ne olduğu ile ilgili beraber çözelim. Aynı noktadayız, o nokta da devam ediyoruz. Ailelerimizin, çocuklarımızın tamamına söyledim. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Şunu da söylüyorum; biz onurumuzla yaşayan insanlarız. Hiç kimseye pabuç bırakmayız. Vatandaşın tepkisi başımın üstüne ama 40 yıldır yan yana durduğumuz, bizi bilen, sosyal medyadan oradan buradan hakaret edenlerle elbette yargı yoluyla hesaplaşacağım" şeklinde konuştu.

"Bizim ömrümüz ihale çeteleriyle, imar çeteleriyle mücadele ederek geçti"

Görevlerinin sorun çözmek olduğunu belirten Gürsel Tekin, "Bu bina, bu baba ocağı Özgür Çelik’e de, bana da, hepimize de yeter. Birilerini kovmak, birilerini dövmek, birilerini itelemek için gelmedim. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, sizleri rica ediyorum, sizlere yalvarıyorum, bizim sağ da sol da kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz, bir sürü şeyler söylediniz. Koca koca grup başkanları. Kayyum belediyelerimize geldi. Bugün gösterdiğiniz tepkiyi o gün gösterseydiniz. Hukuken bizim görevlerimiz sorunları çözmektir. Sorun çıkarmak için değil çözmek için geldik. Bizim ailemize her gün insanlar geliyor. Cumhuriyet Halk Partili kimliği taşıyan, elbette sonradan partiye dahil olan arkadaşlarımız olabilir. Ama CHP kültüründe ‘satıldı’ gibi bir değerimiz yok. Bizim bir parasal değerimiz yok. Bizim ömrümüz ihale çeteleriyle, imar çeteleriyle mücadele ederek geçti. Bizim referansımız arama motorudur. Arama motoruna girdiğinizde göreceksiniz. Biz bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz bu ailenin çocukları olarak ortada bir sorun var, sorunu çözmek istiyoruz"

Sorunların çözülmesi için her türlü çabayı sarf ettiklerini ifade eden Tekin, "Arkadaşlar tane tane söylüyorum; ayın 2-3-4-5-6 ve 7’si şartsız bu sorunların yaşanmaması için her türlü çabayı sarf ettik. Bundan sonraki çaba yönetici arkadaşlarımıza bağlı. Yönetici arkadaşlarımız bu gerilimi bir an önce düşürsünler. Kol kola verelim ve bu sorunu çözelim. Sorunun parçası değiliz, sorunun tarafı değiliz, kavganın içinde değiliz, mahkemeye veren değiliz ya ne istiyorsunuz? Allah’tan korkunuz yok mu kardeşim? Biz bu ailenin çocukları olarak ‘ortada bir sorun var, sorunu çözmek istiyoruz’ diyoruz. Bize söylediğiniz laflara bakın. Günlerce ihale ve imar çeteleriyle mücadele ettik, ne oldu da Gürsel Tekin’in 300 dairesi, 15 istasyonu, 20 bilmem neyi çıktı diye haber yapıyorsunuz. Bu mu televizyonculuk? Altını çizerek söylüyorum, özellikle bir kısım gazeteciler, yazarlar, çizerler CHP’nin 40 yıllık yaşamında bu sorunları hep gördüm. Bir gün CHP’liler yan yana gelir, siz ortada kalırsınız. Dikkatli olun. Eğer bir yanlışımız varsa, bizi arayın, telefonumuz açık. Sorun bize. Bizim tek görevimiz var, birlik, bütünlük sorunsuz bu meseleyi çözmektir" dedi.

"Bizim tarafsızlığımıza hiç bir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil"

Sorunların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerin devam ettiğini belirten Tekin, "Devam ediyor. Biz ve arkadaşlarımız bir an önce partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bizim tarafsızlığımıza hiç bir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz bugüne kadar parti içinde hiç bir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Ama ne yazık ki öyle bir duruma geldik ki şimdi önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edebilecek bir an önce adliye koridorlarından çıkılması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Hiç kimse telaş etmesin. Biz kayyum değiliz. Biz belediyeleri gasp etmiş bir kayyum niteliğinde değiliz. Arkadaşlarımızın bu kudretini bu heyecanını aslında Esenyurt'ta Şişli'de kayyum gelirken görmek isterdim ama belli ki gücü bize yetiyormuş. Onlara da teşekkür ederim" dedi.



Makam koltuğuna oturup oturmayacağına yönelik soru üzerine Tekin, "Biz ilk günden itibaren 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımızla sorunları sıkıntıları çözelim arayışı içinde olduk. Hiç kimse merak etmesin. Biz bu sorunları çözeceğiz. Benim ve arkadaşlarımın buradaki görevi provokasyana gelmek değil. Biz babaocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Önümüzdeki günlerde bizim de söyleyebilecek iki tane kelamımız var. Tarihimizin hiç bir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz dahil olmak üzere tehdit ediliyoruz. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri Cumhuriyet Halk Partisini parçalamak isteyebilir. Çünkü hiç bir emekleri yok. Bizim alın terimiz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisinin birliğini bütünlüğünü muhafaza etmek için büyük bir gayret içindeyiz. Hiç bir Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımızın bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak kuşkusu kaygısı olmasın. Yarın sayın Özgür Özel'le ne zaman isterse oturup konuşuruz" diye konuştu.

"Şu bağıranların bir tanesi CHP'li değil"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek için randevu talebinde bulunduğunu belirten Tekin, "Bizim basınımızın bir kesimi Allah insanları yalandan korusun. Olmayan lafları olmuş gibi olmuş lafları olmamış gibi yaymanın ne kadar günah olduğunu altını çizmek istiyorum. Ben ilk günden itibaren Sayın Özgür Özel Genel Başkanıma sizi ziyarete gelmek istiyorum. Sonra aynı Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeyim dedim. Özgür Özel'in ve Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine not bıraktım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun baba döndü. Ben ona Sayın Özgür Özel'in programına geleceğimi söyledim. Sayın Özgür Özel'den dönüş olmayınca Sayın Kılıçdaroğlu'na da gitme gereği duymadım. Şu bağıranların bir tanesi CHP'li değil. Yoğunluğun olmasının sebebi biz değiliz. Babaocağına giderken sakin yan yana duralım kol kola girelim sorunların sıkıntıların ne olduğu ile ilgili anlayışı içindeydik. Biz o noktada devam ediyoruz. Biz onurumuzla yaşayan insanlarınız. Vatandaşın tepkisi başımız üstüne ama 40 yıldır yan yana durduğumuz bizi bilen sosyal medyadan hakaret edenlerle yargı yönünden hesaplaşacağım. Bu babaocağı bana da yeter Özgür Çelik'e de yeter. Biz buraya birilerini dövmek birilerini ötelemek için gelmedik biz. Sevgili kardeşim sevgili Cumhuriyet Halk Partili yöneticileri sizlere rica ediyorum. Sizlere yalvarıyorum. Sağda solda kayyum dediniz bir sürü şeyler söylediniz. Burada karar da yazılı biz Çağrı Heyetiyiz. Biz sorun oluşturmak için gelmedik. Biz sorunları çözmek için geldik. Bizim parasal bir değerimiz yok. Bizim ömrümüz ihale çeteleriyle imar çeteleriyle mücadele ederek geçti. Biz bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz. Yönetici arkadaşlarımız bir an önce bu gerilimi düşürsünler kol kola verelim. Ve bu sorunu çözelim. Sorunun parçası değiliz. Kavganın içinde değiliz. Mahkemeye veren değiliz. Biz ailenin çocukları olarak bu sorunu çözmek istediğimiz söylüyorum. Bize söylediğiniz laflara bakın. Bir gün Cumhuriyet Halk Partililer yan yana gelir ama siz ortada kalırsınız. Bizi arayın sorun bize. Bizim tek görevimiz var. Bu meselinin birlik ve bütünlük şekilde çözülmesi" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, açıklamasının ardından aracına girip bir süre bekleyen Gürsel Tekin, yoğun tepkiler eşliğinde il binasına girdi.