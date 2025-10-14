  1. Anasayfa
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Çağrı Heyetinden Esnaf Ziyareti

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap İle birlikte İstanbul Kadıköy'de bulunan Tarihi Salı Pazarı esnafını ziyaret etti.

Esnaf ve Vatandaşlarla sohbet eden Tekin ve arkadaşlarına yoğun ilgi gözlerden kaçmazken, yaşlı bir teyzenin Gürsel Tekin'e "Çok zorlandın, çok darlattılar seni" Sözleri ise tebessümlere sebep oldu.

