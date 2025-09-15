CHP kurultay davasının ertelenmesi borsayı uçurdu
CHP'nin kurultay davasının ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetti.
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan davada yeni gelişme yaşandı.
Mahkeme, davacı vekilinin tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğini belirterek bu konuda karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti. Duruşma, 24 Ekim 2025 tarihine ertelendi.
Borsada sert yükseliş
Kurultay davasının ertelenmesi piyasalarda olumlu karşılandı.
BIST 100 endeksi yüzde 4, bankacılık endeksi yüzde 5'in üzerinde yükseliş kaydetti. Türkiye’nin risk primi (CDS) ise 261 baz puan seviyesine geriledi.
