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CHP lideri Özel: ''Madımak ''Utanç Müzesi'' olmalıdır

CHP lideri Özel: ''Madımak ''Utanç Müzesi'' olmalıdır
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Katliamı'nın 31. yılı için düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ta yakılarak canverenlerin anma töreninde konuştu.

Sivas Madımak Otel'de 2 Temmuz 1993 tarihinde 33 yazar ve ozan ile 2 otel çalışanı yakılarak katledildi. Madımak Oteli'nde katledilenler için anma törenleri düzenlendi.

Özel, "Bir kez daha ilan ediyorum ki kan davaları bile biter ama bu can davası bitmez. 4-5 yıl sonra burada Madımak utanç müzesinin açılışını bizzat yapacağım. Hep beraber yapacağız ant olsun ant olsun ant olsun." dedi. Sivas katliamı davasına ilişkin de konuşan CHP lideri, "Bu davanın böyle zamanaşımına uğraması da utanç vericidir. Bunun için biz burayı hem utanç müzesine çevirmek hem insanlığa karşı suç kazanımını elde etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde bir grubun ve Pir Sultan Abdal Kültür Vakfı önünde bir grubun toplanıp birlikte başlattığı Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin anıldığı yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan oluşan CHP heyeti ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.

 Özel anma töreninin ardından gazetecilere şu açıklamaları yaptı: 

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak tüm yardımcılarımızla örgütümüzle ailelerin yanında olmaya geldik. Burada 2 önemli karar alınmadan sonuç alınmadan bu mücadele durmayacak. Elbette her sene 2 Temmuz'da geleceğiz burada anacağız. 31.yılı 1.yılı kabul ediyoruz. Birinci talep bizim ve ailelerin ortak talebimiz. Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. Bu bilim ve kültür merkezi yazısını gören ailelerin içi yanıyor. Biz bunu hak etmedik diyorlar, ne bilimi ne kültürü. İnsan yakmak bizim kültürümüzde var mı diyorlar. Bilime kültüre inanan sanata inanan canları burada yaktınız diyorlar. Burası utanç müzesi olacak. İkincisi de istinafta umudumuzu sürdürüyoruz. Ama önünde sonunda bu kararların bozulup bunun insanlığa karşı suç olarak nitelendirilmesi gerekiyor. İnsanlığa karşı suçlar zamanaşımına, affa uğramazlar. O yüzden insanlığa suç kararı verilene kadar verilen hiçbir kararı tanımıyoruz.

Etiketler madımak utanç müzesi Sivas
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