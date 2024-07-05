CHP Lideri Özel'den UEFA'nın Merih Demiral kararıyla ilgili açıklama
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Disiplin Kurulunun milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği cezanın hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar olduğunu bildirdi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir." ifadelerini kullandı.
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