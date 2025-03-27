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CHP, RTÜK binası önünde basına ceza yağmuruna tepki gösterdi

CHP, RTÜK binası önünde basına ceza yağmuruna tepki gösterdi
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CHP Grubu televizyon kanalına verilen cezaları RTÜK binası önünde protesto ederken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Muhalefeti susturmak, özgür yayınları tehdit etmek için çok ağır cezalar verildi" dedi.

RTÜK, Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.

Tele 1, Halk TV ve Now TV'ye de idari para cezası ile program durdurma cezası verilmişti.

Öte yandan Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarına 72 saat içerisinde lisans alınmaması halinde, erişim yasağı getirme kararı almıştı.

CHP Grubu RTÜK binası önünde toplandı. Grup, televizyon kanalına verilen cezaları protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Grup adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün burada RTÜK'ün alışkanlık haline getirdiği uygulamalarından biri için, kara bir gün için buradayız" ifadelerini kullandı.

Cezaları açıklayan Başarır, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kanalları muhalif kanal olarak gördüğü için cezalandırıyor. Aslında yanlış. Gerçek haber yapıyorlar, tarafsız haber yapıyorlar. Ben Beyaz TV'ye, CNN Türk'e çıkamıyorum ama bugün bir bakan benimle Halk TV'ye çıkmak istese gelip çok rahat yayın yapabilir.

Muhalefeti susturmak, özgür yayınları tehdit etmek için çok ağır cezalar verildi. RTÜK, bu iktidar sadece kanalları karartmıyor. Üniversiteleri, gençleri karartıyor. Buraya gelirken parti aracımızı otobüsümüzü buraya getiremedik. Bir polis kontak anahtarını aldı, başka birisine verdi. CHP'nin seçim arabası kaçırıldı.

İnsanlar Halk TV'ye, Sözcü TV'ye çıkarken artık tedirgin oluyor, rahat konuşamıyor. Niye ülkeyi bu hale getiriyorsunuz? Biz bugün yurttaşlarımızla birlikte buraya geldik RTÜK'ü uyarıyoruz. Eğer bu uygulamalara devam ederseniz yarın buraya en az 100 bin vatandaşımızla geliriz.

Bu tehdit değil, bu anayasal hakkımız. Anayasa 34'ten doğan en temel hakkımız. O yüzden artık ülkeyi karartmayın. Kanalları, gazeteleri rahat bırakın. Çünkü bu kanallar halkın kanalları. 86 milyonun kanalı, herkesin değer verdiği yorumcular, gazeteciler burada konuşuyor. Biz kanalların sonuna kadar yanındayız. Halk da onların arkasında.CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya uyarılarda bulunarak, "Kanunsuz emir vermeyin, gençlere orantısız şiddet uygulamayın, suç işlemeyin!" dedi.

Etiketler RTÜK medya CHP tepki protesto
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