CHP, yurt dışındaki gurbetçi seçmenler için düğmeye bastı

2023 seçimlerine 1 yıldan az bir süre kala seçim çalışmalarında vites büyüten CHP şimdi de yurt dışındaki seçmen için düğmeye bastı. CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı ile gurbetçi seçmenler için ilk adımı atıyor.

Türkiye'de artık 1 yıldan kısa bir süre kalan 2023 seçimleri için geri sayım başlarken, ana muhalefet partisi ve Millet İttifakı ortağı CHP rotasını Avrupa'daki yaklaşık 2 milyon Türk seçmene çevirdi.

Haber3.com'un edindiği bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapılacak olan CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı İstanbul'da yapılacak ve parti teşkilatına yurt dışı seçmenler için atılacak adımlar açıklanacak.

İstanbul Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 11-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı için CHP'li milletvekillerine davet CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin imzasıyla gönderildi.

Yurt dışında yaşayan kaç seçmen var ?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullanarak rekora imza attı.Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Düzenleme 2012'de yapıldı

2012’de yapılan düzenlemeyle birlikte yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına oy kullanma imkanı sağlanmış, yurt dışındaki seçmen ilk defa 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmıştı. Dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 56 bin, 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 300 bin ve 16 Nisan 2017 halkoylamasında ise 1 milyon 400 bine seçmen oy kullanmıştı.