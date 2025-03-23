CHP'de olağanüstü kurultay iptal mi edildi ?

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi yaptığı açıklamada, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

YSK tarafından CHP'nin olağanüstü kurultay başvurusunun iptal edildiği iddia edilince CHP'den iddialara ilişkin açıklama geldi. CHP'li Gül Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır."