CHP'den Bakan Soylu'ya: ''Asıl gerekçe alkollü içkiyi önlemek mi?''

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, piknik yasağı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, "Bu kararın asıl gerekçesi, piknik alanlarında tüketilen alkollü içeceklerin kullanılmasının önüne geçilmek istenmesi midir?" sorusunu yöneltti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Piknikçilere ve Olta Balıkçılarına getirilen yasakları TBMM gündemine taşıdı. Tığlı, "Yüzme bilmeyenlerin faturası olta balıkçılarına çıkartılmamalı" tepkisini gösterdi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, "Tek sosyal ve kültürel faaliyeti su kenarlarında ki piknik alanlarında vakit geçirmek olan vatandaşlarımıza layık gördüğünüz bu kararın asıl gerekçesi, piknik alanlarında tüketilen alkollü içeceklerin kullanılmasının önüne geçilmek istenmesi midir?"

TBMM BAŞKANLIĞI’NA SORU ÖNERGESİ

İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) tarafından 81 İl Valiliği’ne ve İl Jandarma Komutanlıklarına 04.06.2021 tarih ve E-95109781-270.03.99-3126501 sayı numarası ile “Suda Boğulma Olayları” konu başlığı ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy imzası ile gönderilen tebliğ de suda boğulma olaylarının önüne geçmek için göl, gölet, nehir ve baraj gibi yerlerde balık avlanması ve piknik yapılması yasaklanmıştı. Rapora göre 1 Ocak 2019 ile 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 788 kişinin suda boğulmasının önüne geçilmesi piknik alanlarının yasaklanmasıyla değil denetimlerin ve bilgilendirmelerin yapılmasıyla mümkün olacağını ifade eden CHP’li Tığlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, önergesinin gerekçelerinde “İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bu yasaklama kararları kişinin Anayasal haklarına yapılmış bir müdahaledir. Belki de alınan bu kararın asıl hedefi piknik alanlarında alkollü içecek tüketilmesinin önüne geçmek içindir diyerek sözlerine devam eden Tığlı, “Bu kararın derhal gözden geçirilerek yasakların iptal edilmesini, akılcı, bilimsel ve eğitici faaliyetlerin öne çıktığı yapıcı kararların alınması gerektiğini” ifade etti.

Avrupa Birliği ve Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde bu ve buna benzer alınmış örnek bir karar olduğunu soran Bakan Soylu’ya soran TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Necati Tığlı, “Bu yasaklar sadece Amatör Olta Balıkçılar için mi yoksa Ticari Balıkçılar için de mi geçerlidir” dedi.

TRAFİK KAZALARI ARTINCA DA ARAÇ KULLANMAYI MI YASAKLAYACAKSINIZ?

Tığlı, “Alınan bu kararda ki anlayışa göre ülkemizde ölümlü trafik kazalarının artış göstermesi halinde araç kullanımının da yasaklanması mı gerekmektedir?” dedi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti.

Bakanlığınız alınan bu yasaklarla “suda boğulma olaylarının” önüne geçilebileceğine inanıyor mu? Suda boğulma olaylarını önlemek adına aldığınız bu kararlar T.C. Anayasası’nda belirtilen yaşamsal haklarımıza yapılan bir saldırı ve kısıtlama değil midir?

Türkiye genelinde Amatör Olta Balıkçılığı ve Rekreasyonel Sürdürülebilir Balıkçılık yapan milyonlarca kişiyi neden böyle bir karar ile mağdur durumda bırakıyorsunuz?

Can yeleği, düdük, ışık tebliğlerde belirtilmiş zorunlu araç ve gereçleri her zaman teknelerinde ve botlarında bulunduran olta balıkçıları ile yüzme eylemini gerçekleştiren kişiler arasında doğrudan bir bağlantı kurularak olta balıkçılarına yasak getirilmesi doğru bir karar mıdır?

Avrupa Birliği ve Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde buna benzer alınmış örnek bir karar vardır? Yasaklama kararı sadece Amatör Olta Balıkçılarına mı yöneliktir? Yoksa bu yasaklar Ticari Balıkçılar için de geçerli midir? Bu kararda ki anlayışa göre ülkemizde ölümlü trafik kazalarının artış göstermesi halinde araç kullanımının da yasaklanması mı gerekmektedir?

Tek sosyal ve kültürel faaliyeti su kenarlarında ki piknik alanlarında vakit geçirmek olan vatandaşlarımıza layık gördüğünüz bu kararın asıl gerekçesi, piknik alanlarında tüketilen alkollü içeceklerin kullanılmasının önüne geçilmek istenmesi midir?

Bu kararın derhal gözden geçirilerek yasakların iptal edilmesi, akılcı, bilimsel ve eğitici faaliyetlerin öne çıktığı yapıcı kararların alınmasını neden düşünmüyorsunuz?

Suda boğulma olaylarını önlemek için tüm ülke genelinde piknikçilere ve balık avcılarına yasak konulmasından şahsınızın haberi var mıdır? Yasak konulması yönündeki rapor kim ya da kimler tarafından hazırlanmıştır?

Bildiğiniz gibi boğulma vakaları bilgisizlik ve eğitimsizlikten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yüzme bilmeyen ve serinlemek amacıyla suya giren vatandaşlarımızın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak yerine yasak getirilmesi ne kadar doğru bir karardır? Konulan yasakların tek başına bir çözüm önerisi olmadığını bilmiyor musunuz?