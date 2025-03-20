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CHP'den ''dosya hakkında bilgimiz yok'' diyen AK Parti'li Çelik'e olay yanıt

CHP'den ''dosya hakkında bilgimiz yok'' diyen AK Parti'li Çelik'e olay yanıt
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz" ifadelerine "Külahımıza anlatın" diyerek yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Çünkü hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz" diye konuştu.

Çelik'e yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşımızı vermiş, Cumhuriyeti kurmuş, çok partili siyasi hayata geçerek, hem demokrasi tarihimizi, hem de Cumhuriyet tarihimizi şekillendirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bu devletin, bu milletin, demokrasinin ve anayasal düzenin yapı taşıdır, harcıdır, çimentosudur! Bir asrı aşan şerefli tarihinde, darbelerin yanında durmak bir yana, 12 Eylül'de darbeyle kapatılmış, genel başkanı Zincirbozan'a gönderilmiş bir siyasi partidir.

CHP'nin hiçbir genel başkanı cuntacı liderlerin yanında poz vermemiş, darbecilerin açtığı yoldan yürüyerek siyaset yapmaya tevessül etmemiştir. Tarih boyunca darbenin her türlüsünün karşısında, demokrasinin yanında yer alan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun şahsında tüm demokrasimize ve anayasal düzenimize yapılmış olan “19 Mart Yargı Darbesinin" de tam karşısında durmuştur ve durmaya devam edecektir. 19 Mart, 15 Temmuz zihniyetinin kalıntılarını taşıyan ve 86 milyon vatandaşımızın can güvenliğinin ve hukuk güvenliğinin kalmadığını ortaya koyan bir “Yargı darbesidir”. Sanki bütün bunlar olmamış, hiç yaşanmamış gibi, AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün çıkıp, hiç utanmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı operasyonu hakkında bilgileri olmadığını söylemiş. Üstüne bir de “siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir” diyebilme cüretini göstermiş. Yok haberleri yokmuş, yok süreci izliyorlarmış… Külahımıza anlatın! Bırakın dosyanın içeriğini bilmeyi, bu dosya bizzat sarayın talimatıyla oluşturulmuştur. Bu hukuk darbesini bizzat planlayan, sahneye koyan ve uygulayanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu millete demokrasi dersi vermeye, hakkı da haddi de yoktur."

 

Etiketler ak parti Ömer Çelik CHP açıklama deniz yücel külahımıza anlat istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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