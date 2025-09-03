CHP'den İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına itiraz

CHP, mahkemenin Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması şeklindeki ara kararına itiraz etti.

CHP avukatları, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dün verdiği karara itiraz etti. Hazırlanan itiraz dilekçesinde kararın Anayasa’ya, Siyasi Partiler Kanunu’na ve seçim hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek, tedbirin kaldırılması istendi. Ayrıca siyasi parti kongrelerindeki seçimlere yönelik itirazların yalnızca seçim kurullarında yapılabileceği vurgulanarak, mahkemenin görev alanı dışında hareket ettiği savunuldu.

DHA