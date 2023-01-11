CHP'den sözleşmeli erbaşların kadroya alınması için kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sözleşmeli erbaşların kadroya alınması için kanun teklifi verdi.

CHP'li Murat Bakan, sözleşmeli erbaşların kadroya alınmasını öngeren kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı’na sundu.

“SEÇİME KADAR BU İKTİDAR YAPMAZSA SEÇİMDEN SONRA BİZ YAPACAĞIZ”

Murat Bakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Birileri var; bizler burada TBMM’de, Gazi Meclis’te görev yaparken, çocuklarımız okula giderken, vatandaşımız çarşı pazarda alışverişini yaparken, bizler güven içinde yaşarken bizler için canını feda eden birileri var. Bizler için şehit olan, gazi olan birileri var. Bir emirle ölüme giden, bir üniforması kefeni olan uzman çavuşlarımızdan bahsediyorum. 200 bin uzman çavuş kardeşim, size sesleniyorum.

Dün Sayın Genel Başkan’ımız, sizinle ilgili, ‘Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz’ dedi. Muvazzaf kadroya geçeceğinizi söyledi. Bugün kanun teklifinizi verdim. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’yla ilgili değişiklik yapılarak hepinizin, arzu eden tüm uzman çavuş kardeşlerimin muvazzaf kadroya geçmesi, mesleki güvenceye kavuşması için, -şehit olmaktan korkmayan ama hasta olmaktan korkan, çoluğuna çocuğuna ekmek götürme derdiyle- kardeşlerimizin mesleki güvencesi için kanun teklifimiz verdik.

Dün söz verdik, bugün yaptık. Sonuna kadar takipçisi olacağım. Şunu bilin; Meclis’te bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, bir abiniz var. Meclis’te bir odanız var. Siz kadroya geçene kadar biz bu mücadeleyi vereceğiz. Eğer seçime kadar bu iktidar yapmazsa seçimden sonra biz yapacağız.”