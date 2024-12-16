CHP'li 6 belediyeye haciz: Hesaplara bloke konuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ya borcu olan CHP'li 6 belediyeye haciz işlemi başlattı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 6 belediyenin hesaplarına bloke konuldu.

CHP'li Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı.

HESAPLARA BLOKE KONULDU

Haciz işlemi kapsamında, 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu.

EN BORÇLU ANKARA

SGK'ya en fazla prim borcu olan ve hesaplarına bloke koyulan CHP'li belediyeler içerişinde 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile beşinci, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile SGK'ya en fazla prim borcu bulunan altıncı belediye oldu.

YAVAŞ: 6 ŞİRKETİN PERSONEL MAAŞ HESAPLARI DAHİL TÜM HESAPLARINA BLOKE KONULMUŞTUR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK'nın haciz işlemi başlatmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur. Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir: Bugsaş A.Ş. 16 milyon TL, Belpa A.Ş. 15 milyon 667 bin TL, Belka A.Ş. 17,5 milyon TL, Anfa Peyzaj 1,6 milyon TL, Anfa Güvenlik 1 milyon 260 bin TL, Anket A.Ş. 107 bin TL. 2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz" dedi.