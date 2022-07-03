CHP’li Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken kare

İslam karşıtı aşırı sağcı Marine Le Pen, seçim sürecinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen siyahi kadına dokunmamaya çalışmıştı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da benzer bir davranışa imza atınca Nazlıaka'ya tepki yağdı…

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in, seçim sürecinde paylaştığı bir kare tepki çekmişti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da benzer bir skandala imza attı. Nazlıaka, fotoğraf çektirdiği kadına dokunmamak için elini duvara yasladı.

25. ve 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise Le Pen ile Nazlıaka'nın karelerini birleştirerek şu yorumu yaptı:

"Fransa nire Türkiye nire! Memleket farkı, isim farkı, dil farkı, saat ve iklim farkı var, ama davranış aynı, hiç farketmiyor! Ne yapsan olmuyor! Dokunamıyorsunuz!"