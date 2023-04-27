CHP'li isim DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranı için tahminde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Seçim 2023 programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, DEVA ve Gelecek Partisi'nin alması muhtemel oy oranlarıyla ilgili olarak da konuştu. İşte haberin detayları...

Engin Altay'ın açıklamalarından satır başları:

(İstanbul'da seçim yarışı) Bize yönelik çok samimi bir güven ve ilgi var. Vatandaşta değişim arzusu var.

Türkiye seçime gidiyor, siyasetin dilini sertleştirmenin bir alemi yok. Üç beş oy alacağım diyerek terör istismarı yaparak kimse bir yere varamaz. Biz ve ben bu seçimin ikinci tura kalacağına dair ihtimal vermiyoruz. Tabii mutlak demek mümkün değil. Veriler ve saha gözlemlerimiz bunu gösteriyor.

Sadece İstanbul değil, akşam saatlerinde Anadolu'yu arıyorum. Bütün mitingler sayın genel başkanımız, Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş'ın mitinglerinde bir enerji biriktiğini görüyorum. 9 ilde İYİ Parti seçime girmiyor, 7 ilde de biz girmiyoruz. Erzurum'da ikimiz de ayrı ayrı giriyoruz.

Seçime ayrı girilen illerde biz ya da sayın Akşener istese de kendi tabanını partner partinin mitingine yollayamaz. Benim adayım riske girer diye düşünür. Bizim CHP bakımından da. Sayın genel başkanımızın mitinglerinde İYİ Parti'yi de diğer partileri görüyoruz. Sayın Akşener'in mitinginde CHP'lileri de görebiliyoruz.

"İYİ PARTİ KADROLARINI DİNAMİK VE ENERJİK GÖRÜYORUM"

Her ilçede partilerin stantlarına gidiyoruz. İYİ Parti stantlarına gidiyorum tabii ki. İnsanlarla kucaklaşıyoruz. Kadrolarını dinamik ve enerjik görüyorum. Çalışıyorlar.

İYİ Partili bana şunu demiyor tabii: Diyelim ki Avcılar'da, Esenyurt'ta, Bağcılar'da yürüyorum mesela. Bana 'merhaba, kolay gelsin' diyorlar. Eskiden 'İYİ Partiliyim' derlerdi. Nezaketen bunu söylemiyor.

İYİ Parti'nin oy kaybını ben sokakta görmüyorum. 'Bir oran ver' derseniz vermem. 'DEVA, Gelecek, Saadet ve DP'nin seçmeninde oyun tümünü yüzde yüz alır mısınız?' derseniz, anketler yüzde artı eksi 2 olarak gider.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ İÇİN OY TAHMİNİ

DEVA ve Gelecek Partisi ilk defa seçime girecek. Bu partilerin oyları şudur demek çok zor. Ben 4'ün altına düşmeyecek bir oran bekliyorum. Sayın Babacan bir gerçeğin altını çizdi, doğrudur. Oy bir çek değildir. Oyu çek gibi, hiçbir lider ciro edemez. Biz de edemeyiz.