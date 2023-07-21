CHP'li Kaftancıoğlu'dan veda açıklaması: ''Devrediyorum ve rahatlıyorum''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada “1,5 ay sonra il başkanlığını devrediyorum ve rahatlıyorum” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partideki değişim tartışmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte partinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı Zoom toplantısının sızdırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı ile konuşan Kaftancıoğlu, “1,5 ay sonra il başkanlığını devrediyorum ve rahatlıyorum” ifadelerini kullandı.

'BEYKOZ İLÇE BAŞKANI, MUHARREM İNCE'NİN BAYRAKTARIYDI'

Kaftancıoğlu, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ü görevden alması üzerine gelen eleştirilerle ilgili ise “5 yıllık görev süremde 3 ilçe başkanını görevden aldım" dedi. Fatih Altaylı'nın aktardığına göre Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“İlkinde, bir genç kız 2 kez bir ilçemize üyelik için başvuru yapmış. İkisinde de reddetmişler. Yapmamışlar. Beni aradı. Ben de ‘Git üçüncü defa başvur. Eğer yine almazlarsa orada çaycı, odacı, kimi bulursan şahit yap, tutanak tut’ dedim. Yine üye yapmamışlar. Bunun üzerine ilçe başkanını aradım. Gerekçe sunamadı. Keyfi bir davranış içindeydi. Görevden aldım. Babamın oğlu olsa yine alırdım. Bu bir.

İkincisi, Beyoğlu İlçe Başkanı. Onu da ‘herkes alma’ derken görevden aldım. Nedeni biliniyor. Parti meselesini burada anlatmama gerek yok.

Şimdi beni suçladıkları ise Beykoz İlçe Başkanının görevden alınması. Ben ilçe başkanı Aydın Düzgün’ü sözde muhalif olduğu için görevden almışım. Yalan. Aydın Bey, Cumhurbaşkanlığı sürecinde Muharrem İnce’nin bayraktarıydı. İmza kampanyası için canhıraş çalıştı. Alacak olsam o zaman alırdım. Almadım. Güldük, takıldık. Çok da iyi adamdır. Tanısanız çok seversiniz. Ben de çok severim. Ama daha sonra aldım görevden. Daha doğrusu almaya kalkıştım. Partiye yeni üye olan bir kişinin evine gidip, adamı korkutmuşlar. ‘Üyeliğin usulsüz, istifa etmezsen başına iş açılır’ demişler. Adam da korkup istifa etmiş ve başıma bir iş gelir mi diye sormak için bizi aramış. Duyunca çok öfkelendim. Seçim çalışması için ev ziyareti yapmayan tembeller üye korkutmak için evlere gidiyorlar. Daha neler. Hemen görevden almaya kalkıştım. Onursal Adıgüzel devreye girip genel başkana gitmiş. Kemal Bey beni aradı. ‘Alma’ dedi. ‘Siz öyle diyorsanız almam’ dedim. Almadım. Ama 1,5 ay önce kendisinin de bildiği, partide de çok kişinin bildiği bir nedenle kendisini görevden aldım. Görevden almamın Ekrem Başkan’la yakın olması ile alakası yok. Ayrıca yakın olsa ne yazar, olmasa ne yazar. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na yakın tek ilçe başkanı o mu da, onu alayım. Daha pek çok başkan var. Onları niye almamışım da, Aydın Düzgün’ü almışım.”

Fatih Altaylı'nın kendi internet sitesindeki yazısının tamamı için...