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  3. 24 Nisan 2020 19:54

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Misvak'a esprili dille yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini Joker'e benzeten gerici Misvak'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Misvak'a esprili dille yanıt
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gerici Misvak dergisinin kendisini Joker karakteri gibi çizmesine ilişkin olarak kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“Sizi mahkemeye...' şaka şaka" diye yazan Kaftancıoğlu, "Niyetinizden bağımsız çok beğendim Joker'e benzetilmiş karikatürümü :) Çizerin kalemine, emeğine sağlık"ifadelerini kullandı.

JOKER KARAKTERİ KİMDİR?

Joker, çizgiroman kahramanı Batman’in en büyük düşmanıdır. Joker, 1989 tarihli Batman filminde Jack Nicholson tarafından, 2016’da Jared Leto ve 2019’da kendi adında ilk Solo filmi olan Joker filminde Joaquin Phoenix tarafından canladırılmıştır.

2008 yılında vizyona giren Kara Şövalye’deki Joker karakterini, film çekimleri bittikten sonra hayatını kaybeden Heath Ledger canlandırmıştır. Jack Nicholson’un canlandırdığı Joker rolüne oranla daha çok şiddetten yana ve karanlık tarafı ağır basan yenilenmiş bir Joker’i oynamıştır.

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