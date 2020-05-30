CHP'li Muharrem İnce yayını terk etmişti! O kanaldan açıklama geldi



24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Haber Global’de katıldığı programda konuşmasının kesilip ekrana AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının verilmesi sonrası canlı yayını terk etmişti.

Muharrem İnce canlı yayını terk etti: Ben gururumla oynatmam

“KENDİLERİNE EKRANLARIMIZ HER ZAMAN AÇIK”

İnce’nin yayını terk etmesinin ardından Haber Global şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Muharrem İnce’ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize “Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm” dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti. Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce’ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz.”

CHP'li Muharrem İnce, konuşması kesilince canlı yayını terk etti!