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  3. 07 Nisan 2020 00:01

CHP'li yönetici koronavirüsten hayatını kaybetti

CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. CHP'li Gürsel Tekin acı haberi Twitter hesabından duyurdu.

CHP'li yönetici koronavirüsten hayatını kaybetti
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CHP'li Yunus Karakoç'un yaşamını yitirdiği haberi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran CHP'li Gürsel Tekin, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim" dedi.

CHP’li Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Torbalı İlçe yöneticisi Sn. Yunus Karakoç’un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim."

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chp , yönetici , koronavirüs
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