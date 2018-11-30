CHP'nin emekli maaşı teklifi Meclis'te !

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla komisyona yapılan başvuruda, hazırladıkları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapan tekliflerinin, TBMM Başkanlığınca 16 Ekim 2018'de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği anımsatıldı.

Teklifin komisyona havale edilmesinin üzerinden 43 gün geçmesine karşın henüz görüşülmediği ifade edilen başvuruda, "Teklif, emeklilere ödenen aylığın 2019'da bin 200 lira, 2020'de bin 400 lira, 2021'de ise bin 600 liradan düşük olmamasını, 2022 yılı için ise en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyinde olmasını öngörmektedir. Teklifle içinden geçilen ağır ekonomik kriz sürecinde alım güçlerini yitiren emeklilerimizin yaşam mücadelelerine küçük bir katkı sağlanması amaçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kanun tekliflerindeki tespit ve amaçların, CHP dışındaki partilerin de emekliler için öngördüğü tespit ve amaçlarla örtüştüğü belirtilen başvuruda, "TBMM İçtüzüğünün 26. maddesinin 1. fıkrasında komisyonların başkanlarınca toplantıya çağrılacağı hüküm altına almıştır. Siyasi partilerimizin üzerinde görüş birliği bulunduğuna ilişkin açıklamalarını da göz önünde bulundurarak, kanun teklifimizin bütçe görüşmeleri öncesinde komisyonun görüşme gündemine alınmasını arz ve talep ederiz." ifadelerine yer verildi.