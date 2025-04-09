CHP'nin ilk ilçe mitingi bugün
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CHP, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde düzenleyeceği mitinglerin ilkini bu akşam belediyesine kayyum atanan Şişli'de yapacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, "Bundan sonra her hafta sonu farklı bir ilimizde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde gece mitinginde meydanlarda olacağız" açıklamasının ardından ilk ilçe mitingini belediyesine kayyum atanan Şişli’de yapacak.
“Millet iradesine sahip çıkıyor” temalı mitinglerin ilki bu akşam, Şişli Belediyesi önünde saat 20.30’da düzenlenecek.
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