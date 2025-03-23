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CHP'nin ön seçiminde verilen oy sayısı belli oldu

CHP'nin ön seçiminde verilen oy sayısı belli oldu
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CHP lideri Özgür Özel, CHP'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde hem CHP üyelerine hem de tüm vatandaşların oy verebildiği 2 sandıktaki oy sayısını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanması, cezaevine konulması ve Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmasının ardından protestolar sürerken, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde bu akşam da binlerce kişi yeniden biraraya geldi.

Saraçhane'deki buluşmada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada CHP üyesi olan 1 milyon 653 bin kişinin oy kullandığını, tüm vatandaşlara açık olan dayanışma sndıklarında ise 13 milyon 211 bin vatandaşın oy kullandığını açıkladı.

Özel ayrıca sandıklardaki sayım sonuçlarında da İmamoğlu'nun 14 Milyon 850 binin üzerinde oy aldığını söyledi.

Özel, "Daha 2 bin 621 sandık sayılmamışken dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir" dedi. Özel, üyelerle birlikte sayının 15 milyona yakın olduğunu açıkladı ve "Bu meydan Erdoğan'a meydan okumaktadır. Bir erken seçim sandığını kaçınılmaz kılmıştır." ifadelerini kullandı.

Etiketler ön seçim dayanışma sandığı özgür özel CHP sandık seçim istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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